Деньги пенсионерки из Нижневартовска незаконно отправили в «Будущее»

Пенсионерка из Нижневартовска обратилась в прокуратуру после того, как обнаружила в июле 2021 года пропажу пенсионных накоплений. В ходе разбирательств женщина выяснила, что все ее деньги перевели из Пенсионного фонда РФ в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» на основании якобы заключенного ею договора.

Прокурорская проверка показала, что пенсионерка договор не заключала и заявления о переводе средств пенсионных накоплений не подавала.

Прокурор Нижневартовска обратился в суд с требованием признать договор незаконным и вернуть деньги горожанки в Пенсионный фонд. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

«Решение суда исполнено, средства пенсионных накоплений заявительницы, проценты за их использование переведены в Пенсионный фонд РФ. Кроме того, материалы по факту подделки документов направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.