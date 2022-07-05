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В Югре завели уголовное дело на «черных лесорубов»

Бизнесмена из ХМАО заподозрили в незаконной рубке десяток кедров и сосен

В Югре завели уголовное дело на «черных лесорубов»
pixabay.com

В Нижневартовском районе полицейские возбудили уголовное дело о незаконной вырубке леса. По данным следствия, 42-летний гендиректор одной из строительных компаний, дал указание подчиненным сотрудникам о вырубке деревьев на нескольких участках Мегионского территориального отдела лесничества в нарушение Лесного кодекса РФ. В компании не было правоустанавливающих документов на осуществление порубки леса.

«В результате незаконных действий фигуранта уголовного дела уничтожены 30 сосен, 29 берез и 77 кедров. Лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму около 680 тысяч рублей», - подчеркнули в пресс-службе МОМВД России «Нижневартовский».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 43, комментариев: 0
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