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В Нижневартовске три дня не будет горячей воды

Жители Нижневартовска на три дня останутся без горячей воды

В Нижневартовске три дня не будет горячей воды
pixabay.com

В Нижневартовске в течение трех дней, с 6 июля по 9 июля, не будет горячей воды. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижневартовск | Официально».

«По информации ООО «Газпром трансгаз Томск», в период с 8 часов 6 июля до 8 часов 9 июля будут проводиться ремонтные работы на газораспределительной станции №2. Для выполнения запланированных мероприятий будет прекращена подача газа на городские котельные», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период ресурсоснабжающие организации не смогут подавать горячую воду в жилые дома и на промышленные объекты. Горячая вода в домах вартовчан появится после завершения ремонтных работ.


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Сегодня в 17:23, просмотров: 102, комментариев: 0
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