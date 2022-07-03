Жители Нижневартовска на три дня останутся без горячей воды

В Нижневартовске в течение трех дней, с 6 июля по 9 июля, не будет горячей воды. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижневартовск | Официально».

«По информации ООО «Газпром трансгаз Томск», в период с 8 часов 6 июля до 8 часов 9 июля будут проводиться ремонтные работы на газораспределительной станции №2. Для выполнения запланированных мероприятий будет прекращена подача газа на городские котельные», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период ресурсоснабжающие организации не смогут подавать горячую воду в жилые дома и на промышленные объекты. Горячая вода в домах вартовчан появится после завершения ремонтных работ.