Прилавки для продажи продукции дачников появились в Нижневартовске

В Нижневартовске появятся места для реализации продукции местных дачников. Торговые прилавки разместят около трех торговых комплексов. Первые из них уже появились около ТК «Империя-Т», сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Одним из инициаторов установки прилавков выступила вартовчанка Александра Половова. Она положительно оценила конструкции, обратив внимание на том, что они закрыты от солнечных лучей и влаги.

«Нам здесь будет удобно, места достаточно, чтобы расположиться. Правильно выбрано местоположение – около торговых комплексов всегда много людей. Мы довольны. Бывает, столько вырастает зелени, ягод, цветов, что образуются излишки. Почему же не порадовать горожан экологически чистыми продуктами», - сказала Александра Половова.