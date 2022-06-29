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​В Нижневартовске растет число пациентов с ковидной пневмонией

Темы ревакцинации против коронавируса снизились в Нижневартовске

​В Нижневартовске растет число пациентов с ковидной пневмонией
pixabay.com

В Нижневартовске медики отмечают снижение темпов ревакцинации против коронавируса. Они связывают это с ростом числа пациентов, заболевающих ковидом и ковидной пневмонией.

По данным Нижневартовской поликлиники, под наблюдением медиков сейчас находятся 13 пациентов с установленным диагнозом «коронавирус» и 24 пациента с ковидной пневмонией. Это на 14% больше по сравнению с предыдущей неделей.

«За весь период пандемии в Нижневартовске вакцинировано 146593 человека, ревакцинацию прошли 38433 жителя. Темп ревакцинации снизился: если в мае повторно прививку поставили 4433 вартовчанина, то в июне – 3920. Мы призываем жителей активнее заботиться о своей защите и защите окружающих от вируса», – отметила главврач поликлиники Светлана Воронина.

Она добавила, что кабинеты вакцинации продолжают работать во всех подразделениях поликлиники. Пункт вакцинации также открыт в ТРЦ «Югра МОЛЛ».


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Сегодня в 16:08, просмотров: 178, комментариев: 0
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