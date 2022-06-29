20 человек прописал в своей квартире вартовчанин

В Нижневартовске хозяин «резиновой» квартиры стал фигурантом уголовного дела. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, мужчина незаконно зарегистрировал 20 россиян в своей квартире на ул. Мира.

«Вартовчанин за 20 дней зарегистрировал по месту пребывания 20 россиян, приехавших из других регионов Российской Федерации, зная, что по данному адресу проживать они не будут», - отметили в пресс-службе полиции.

На вартовчанина завели уголовное дело по статье о фиктивной регистрации. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

В полиции напомнили, что в случае заведомо фиктивной регистрации наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 322.2 Уголовного кодекса страны. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.