Труп мужчины с прострелянной головой обнаружили на берегу реки в Нижневартовске

В Нижневартовске на берегу Оби обнаружили труп 32-летнего мужчины с прострелянной головой. По предварительным данным, югорчанин покончил с собой.

«Тело местного жителя 1989 года рождения с огнестрельным ранением в области головы обнаружено сотрудниками пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Рядом с телом обнаружено охотничье ружье. Следователями устанавливаются все обстоятельства, проверяются версии произошедшего, в том числе вероятность причинения смерти самостоятельно», - сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР «Сургутской трибуне»,

На месте происшествия работают следователи. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после процессуальной проверки.