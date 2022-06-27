11 лесных пожаров произошло в ХМАО за неделю

В ХМАО за неделю с 20 по 26 июня произошло 11 лесных пожаров. Их причиной стали грозы. Тушением пожаров занимались лесопожарные формирования Авиалесоохраны Югры.

«По состоянию на 09:00 27 июня, в автономном округе действует 1 лесной пожар на землях Нижневартовского лесничества площадью 70 гектаров. Его тушат 10 сотрудников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры», - сообщили в пресс-службе регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

Всего в округе с начала пожароопасного сезона ликвидировано 35 лесных пожаров площадью 1234,72 гектара и 52 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5129,8 гектара.