Обработка от клещей и комаров пройдет в скверах и парках Нижневартовска

В Нижневартовске начинается второй этап обработки территорий от клещей. Мероприятия пройдут до конца июня. Также состоится второй этап ларвицидной обработки на озере Комсомольском. Она направлена на снижение численности кровососущих комаров, являющихся переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе администрации города

Мероприятия будут проводиться в период с 24 до 7 часов. В связи с этим вартовчанам рекомендуется воздержаться от прогулок и выгула животных на указанных ниже территориях в течение 3-5 часов после проведения акарицидной и ларвицидной обработок.