Суд Нижневартовска рассмотрит уголовное дело «закладочников» с 3,5 кг наркотиков

Прокуратура Нижневартовска направила в суд уголовное дело о незаконном обороте более 3,5 кг наркотиков. В совершении преступления обвиняются двое местных жителей. По версии следствия, они занимались незаконным сбытом наркотиков путем размещения в «тайниках-закладках» на территории Нижневартовска.

«При попытке реализовать очередную партию наркотиков злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято более 3,5 кг наркотических средств», - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.