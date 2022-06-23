200 литров контрафактной водки нашли полицейские в автомобиле вартовчанки

В Нижневартовске полицейские задержали 53-летнюю местную жительницу, которая продавала контрафактный алкоголь без соответствующей лицензии, не являясь при этом индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В ее автомобиле было обнаружено 400 бутылок водки объемом 0,5 литра, общей стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу, где будет установлено, насколько они соответствуют госту и являются ли безопасными для здоровья потребителей», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении вартовчанки возбудили уголовное дело, на ее автомобиль наложили арест. Алкоголь изъяли и поместили на ответственное хранение.