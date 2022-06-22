Юная вартовчанка, перебегавшая дорогу перед автомобилем, угодила в больницу

12-летняя девочка из Нижневартовска попала с травмами в больницу после того, как попыталась перебежать дорогу перед автомобилем. Инцидент произошел днем 22 июня на ул. Чапаева в районе «Магнита».

Предварительно установлено, что две подружки решили перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Первая девочка успела перебежать, а вторая угодила под колеса автомобиля.

Пострадавшего ребенка увезли на скорой в детскую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Ранее Гуманитарный добровольческий корпус Югры дал рекомендации, как обезопасить своего ребенка во время летних каникул.