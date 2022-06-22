Власти Нижневартовска убрали опасную для самолетов свалку

В Югре ликвидировали незаконую свалку, расположенную рядом с аэропортом Нижневартовска. По данным Уральской транспортной прокуратуры, несанкционированная свалка бытового мусора и биологических отходов появилась на приаэродромной территории. Складирование мусора способствовало привлечению и массовому скоплению птиц, что создавало угрозу безопасности полетов воздушных судов.

Прокурор направил главе администрации Нижневартовска представление с требованием ликвидировать свалку. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения закона устранены, проведена ликвидация отходов», - уточнили в пресс-службе ведомства.