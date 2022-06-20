В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания автомобильных дорог

С 20 июня в Нижневартовске перекроют несколько участков автомобильных дорог. Ограничение движения связано с ремонтной кампанией.

«С 20 июня подрядная организация ООО «Премьердорстрой» приступает к ямочному ремонту на улице Менделеева (от улицы 60 лет Октября до улицы Омской). Также подрядная организация ООО «Нижневартовскдорсервис» приступает к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Полное перекрытие пройдет:

В ночную смену с 20 на 21 июня на улице Зимней (от улицы Интернациональной до улицы Маршала Жукова);

В ночную смену с 21 на 22 июня участок автомобильной дороги от улицы 15 П до улицы Маршала Жукова (в районе поликлиники строителей №3).

Кроме того, с 22 июня в городе приступают к устройству выравнивающего слоя асфальта на улице Мира (от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина). На территории также будет частично перекрыто движение для транспортных средств.

Напоминаем, в Нижневартовске отремонтируют шесть участков дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».