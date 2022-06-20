Контрольно-счетную палату «заминировали» в Нижневартовске

В Нижневартовске в Контрольно-счетную палату, расположенную на ул. Нефтяников, 13 поступило сообщение о минировании. Сотрудников учреждения эвакуировали, полицейские оцепили территорию и никого не подпускают.

Также на место приехали кинологи, чтобы обследовать здание, отмечает телеграм-канал «Мегаполис-Югра».

«Источник @justnow_nv сообщает, что из учреждения эвакуировались 7 человек из-за поступившего на электронную почту еще 16 июня сообщения о минировании», - пишет телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск».