Жителю Нижневартовска грозит уголовное наказание из-за фиктивной прописки иностранцев

Житель Нижневартовска фиктивно прописал 145 мигрантов в арендованном домике. За подобную помощь горожанин брал с каждого иностранца по три тысячи рублей.

«Граждане пользовались предоставленной правонарушителем возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации. Теперь вартовчанин стал фигурантом уголовного дела, а постановка на миграционный учёт иностранных граждан будет аннулирована», – сообщили в УМВД ХМАО.

Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.