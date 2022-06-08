Велосипедиста госпитализировали с травмой головы после столкновения с автомобилем в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске накануне, 7 июня, произошла авария с пострадавшим велосипедистом. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ДТП случилось на ул. Свердлова, 39. Велосипедист двигался по проезжей части и врезался в автомобиль Subaru Impreza.

«Мужчина, ехавший на велосипеде, бригадой скорой помощи был доставлен в ОКБ с травмами головы», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовском районе автомобиль «ГАЗ» столкнулся с Toyota, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека.