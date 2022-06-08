Роллердром реконструируют в Нижневартовске по просьбе подростков

В Нижневартовске реконструируют популярный среди подростков роллердром, расположенной в районе стадиона «Центральный». Работы финансирует нефтяная компания, стоимость контракта – порядка 60 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Площадь роллердрома около 400 кв. м. По проекту реконструкции на одной его части будут смонтированы фигуры для выполнения трюков. Вторая часть – это площадка, которую можно будет использовать круглый год: зимой заливать каток, летом – для игровых видов спорта. Также здесь разместится пункт проката инвентаря с теплыми раздевалками и буфетом», – рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства» Иван Силецкий.

В будущем скейт-парке для роллеров, самокатчиков и велосипедистов появятся фигуры для выполнения трюков: мэнуалбокс, рейлы, бэнки, фанбоксы, плаза, ступени, пул. На площадке появится новое асфальтовое покрытие, будут установлены малые архитектурные формы, проведены работы по озеленению и благоустройству. Срок завершения строительства – ноябрь текущего года, уточнили в пресс-службе мэрии города.

Роллердром в Нижневартовске открыли в 2007 году. С просьбой реконструировать его к властям города обратились подростки и молодежь города.