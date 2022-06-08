Вартовчане выбрали территорию, которую благоустроят в 2023 году

В 2023 году в Нижневартовске планируют благоустроить бульвар в квартиле №18. Именно эта территория набрала больше всего голосов для включения в окружную программу финансирования.

«Рад сообщить, что по результатам голосования Нижневартовск набрал необходимое количество голосов для включения в окружную программу финансирования! За бульвар в квартале №18 проголосовали 10385 человек, за сквер в квартале №24 – 7565», - рассказал глава города Дмитрий Кощенко в соцсетях.

В следующем году бульвар озеленят, а также на территории обустроят пешеходную зону и автомобильные стоянки.

Напоминаем, что онлайн-голосование по отбору объектов для благоустройства проходило с 15 апреля по 30 мая.