Служебная собака привела полицейских к вору-домушнику в Нижневартовске

В Нижневартовске служебная собака Энцелад Ирен помогла раскрыть кражу по горячим следам. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в полицию обратился 21-летний местный житель с заявлением о краже. Он сообщил, что неизвестный залез в его квартиру через окно и украл портативную колонку, зарядное устройство для телефона, обогреватель, чемодан, настенные часы и даже пачку соли. Причиненный ущерб молодой человек оценил в 7,5 тыс. рублей.

На место происшествия направилась следственно-оперативная группа, в том числе кинолог с собакой. Полицейские обнаружили следы рук и фрагмент отпечатка обуви, предположительно, принадлежавшие злоумышленнику.

«Ирен сразу взяла след и повела кинолога до одного из частных домов. Неподалеку от него были снова обнаружены знакомые следы. Благодаря указанному овчаркой направлению сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого грабитель», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

Злоумышленником оказался 40-летний неработающий ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Он рассказал, что проник в квартиру, вынув из деревянной оконной рамы стекло, и взял там все, что «плохо лежало».

Полицейские возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Фигуранта на время следствия поместили под стражу.