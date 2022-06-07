Брошенные владельцами автомобили эвакуируют в Нижневартовске – список уже составлен

В Нижневартовске эвакуируют автомобили, брошенные их владельцами на улицах и во дворах города. Соответствующий список уже составлен, сообщили в пресс-службе администрации.

«Департамент ЖКХ администрации Нижневартовска подготовил очередной список машин, которые оказались брошены в городских дворах», - говорится в сообщении.

Всего в перечне 20 наименований. В числе брошенных автомобилей оказались «ВАЗы», «Тойоты», «Волги», «Газели» и даже «Камазы». Ознакомиться со списком можно на сайте администрации Нижневартовска.

В мэрии напомнили, что хранение и размещение автотранспорта, в том числе неисправного, прицепов и иных механизмов должно осуществляться в гаражах, боксах и на территории стоянок. Нарушение этого правила чревато наложением штрафа: на граждан – от 500 рублей до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, на юрлиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.