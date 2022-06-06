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Пенсионера госпитализировали с ожогами после пожара в Нижневартовске

Пенсионер пострадал при пожаре в многоэтажке Нижневартовска

Пенсионера госпитализировали с ожогами после пожара в Нижневартовске
pixabay.com

В Нижневартовске вечером накануне, 5 июня, произошел пожар в многоэтажном доме по адресу ул. Мира, 64. Пострадал пожилой мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Сообщение о возгорании поступило в 19.46, пожарные прибыли на место в 19.52. Пожар ликвидирован в 20.03», - говорится в сообщении.

Из горящего здания эвакуировали 15 человек, в том числе шестерых детей. В пожаре пострадал 76-летний хозяин квартиры, где случилось возгорание. Мужчину с ожогами госпитализировали в реанимацию местной больницы. Его жена не пострадала, она смогла самостоятельно выбраться из огня.


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Сегодня в 12:54, просмотров: 152, комментариев: 0
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