Пенсионер пострадал при пожаре в многоэтажке Нижневартовска

В Нижневартовске вечером накануне, 5 июня, произошел пожар в многоэтажном доме по адресу ул. Мира, 64. Пострадал пожилой мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Сообщение о возгорании поступило в 19.46, пожарные прибыли на место в 19.52. Пожар ликвидирован в 20.03», - говорится в сообщении.

Из горящего здания эвакуировали 15 человек, в том числе шестерых детей. В пожаре пострадал 76-летний хозяин квартиры, где случилось возгорание. Мужчину с ожогами госпитализировали в реанимацию местной больницы. Его жена не пострадала, она смогла самостоятельно выбраться из огня.