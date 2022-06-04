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Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах

Жители Нижневартовска просят власти включить отопление в домах на время холодов

Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах
pixabay.com

Жители Нижневартовска замерзают в своих квартирах. Некоторые из них обратились в городской департамент ЖКХ с просьбой включить отопление на время холодной погоды, установившейся в последние дни. Выполнить просьбу коммунальщики не смогут, поскольку «кратковременное включение отопления при резком похолодании летом технически крайне затруднительно», объяснили в пресс-службе администрации.

«Запуск систем отопления - многоступенчатый процесс и занимает несколько дней. В летний период на тепловых сетях идут профилактические и ремонтные работы, которые "одномоментно не завершить"», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Власти Нижневартовска обнадежили горожан, что «ледниковый период» скоро закончится. Согласно прогнозу погоды, похолодание задержится еще на день – два, а затем вернется теплая погода.


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Сегодня в 17:42, просмотров: 315, комментариев: 0

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