Жители Нижневартовска просят власти включить отопление в домах на время холодов

Жители Нижневартовска замерзают в своих квартирах. Некоторые из них обратились в городской департамент ЖКХ с просьбой включить отопление на время холодной погоды, установившейся в последние дни. Выполнить просьбу коммунальщики не смогут, поскольку «кратковременное включение отопления при резком похолодании летом технически крайне затруднительно», объяснили в пресс-службе администрации.

«Запуск систем отопления - многоступенчатый процесс и занимает несколько дней. В летний период на тепловых сетях идут профилактические и ремонтные работы, которые "одномоментно не завершить"», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Власти Нижневартовска обнадежили горожан, что «ледниковый период» скоро закончится. Согласно прогнозу погоды, похолодание задержится еще на день – два, а затем вернется теплая погода.