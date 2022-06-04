16+
Логотип Сиапресс
USD  61,9659   EUR  65,9191  

Новости

Больше новостей
Вы следите за судьбой проекта НТЦ в Сургуте?
Комментировать
0
Строительство нового ж/д вокзала в ближайшие годы в Сургуте реально?
Комментировать
0
Вам понятна нынешняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью пенсии?
Комментировать
0
Каким должен быть размер индексации пенсий?
Комментировать
0
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

Вартовчанин украл у своей компании дизтопливо, чтобы купить продуктов

​Сотрудник нефтяной компании в ХМАО подозревается в краже дизтоплива

Вартовчанин украл у своей компании дизтопливо, чтобы купить продуктов
pixabay.com

Полицейские Пыть-Яха раскрыли кражу 80 литров дизельного топлива. В совершении преступления подозревается 34-летний житель Нижневартовска, работавший в одной из организаций в сфере нефтегазовой промышленности, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По версии следствия, подозреваемый возвращался с месторождения с водителем на служебном автомобиле «КамАЗ». По дороге мужчины решили заехать в магазин и купить продукты, но у них не хватило денег. Тогда они решили продать излишки дизельного топлива водителю «Газели», стоявшему неподалеку от магазина.

«Продавец и покупатель договорились о сумме и объемах и при помощи шланга слили топливо с бака служебного «КамАЗа». Таким образом, мужчины получили около 2,5 тысяч рублей наличными и скрылись с места происшествия. Реальный ущерб, причиненный организации, составил порядка 4 тысяч рублей», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. За совершенную кражу ему грозит лишение свободы до пяти лет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:11, просмотров: 67, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Соцветие»: снова с нами // Антон Акулов 940
  2. В Югре с июня увеличили размер прожиточного минимума 841
  3. В Сургуте согласовали изменения в городской бюджет 680
  4. Строительство избы в лесной глуши дорого обойдется югорчанам 664
  5. Югорчане по ночам не смогут ездить по мосту через Обь 616
  6. Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке 608
  7. Около 28% жителей Югры увеличили свои зарплатные ожидания 567
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 июня? // АФИША 555
  9. ​Сбер объединил свои платёжные сервисы под брендом SberPay 519
  10. ​Приватизируя МУПы, надо полученные деньги вкладывать в реальные проекты – театр, планетарий. Тогда люди поймут смысл продажи 478
  1. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 2692
  2. Старики и дети 2479
  3. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2293
  4. Покусавшие югорчан клещи оказались заражены энцефалитом и эрлихиозом 1949
  5. На югорчанина с «Пауком» завели уголовное дело 1911
  6. ​Автомобиль со знаком Z остался без стекла в Сургуте 1843
  7. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 1746
  8. ​Пенопластовая река, или Экологическая катастрофа на Бардаковке, часть 2 1738
  9. ​Возвращение к первоначальному замыслу проекта НТЦ – это хорошо. Но семь лет обдумывать концепцию – как минимум странно 1572
  10. Купеческая или Университетская? В Сургуте ищут название для центральной площади 1537
  1. Имя им — легион 9781
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8777
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5948
  4. ​Из адидаса в абибас 5222
  5. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5056
  6. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 4060
  7. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3905
  8. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 3820
  9. Лужайки кончились 3512
  10. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3476

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика