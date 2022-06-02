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От 50 тысяч до миллиона. Вартовчане оценили стоимость комфортной жизни

Жители Нижневартовска оценили стоимость комфортной жизни

От 50 тысяч до миллиона. Вартовчане оценили стоимость комфортной жизни
pixabay.com

Для того, чтобы жить в Нижневартовске с комфортом, в среднем на семью нужно 100–150 тыс. рублей в месяц. Это следует из ответов горожан на вопрос о том, сколько денег им требуется для комфортного проживания. Порассуждать на эту тему вартовчанам предложили в паблике «Типичный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

Большинство участников дискуссии назвали сумму в размере 100–150 тыс. рублей. По их мнению, этого достаточно, «чтобы не заморачиваться, но и не шиковать».

Озвучили вартовчане и другие мнения:

«50-60 мне хватит ( на семью), но умудряемся выжить на 35»;

«250-300 тыс. рублей не меньше, и это уже с учетом того, что все налоги оплачены и обязательные платежи внесены»;

«Нам вполне хватает 80–100 тыс. на семью из 4 человек. Удивляет, что кому-то тут по 200 тысяч и более нужно»;

«Полтора ляма и все прекрасно будет»;

«На человека не меньше 150 тыс. С учетом, что цены выросли так резко».

Средняя зарплата в ХМАО, по данным «ГородРабот.ру», за 2022 год составила 64 582 руб. Чаще всего в вакансиях встречается зарплата 50 тыс. рублей, отмечает портал.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 98, комментариев: 0

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