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Молодой вартовчанин расплачивался в ТРЦ фальшивыми купюрами

Суд рассмотрит дело о фальшивых деньгах в Нижневартовске

Молодой вартовчанин расплачивался в ТРЦ фальшивыми купюрами
УМВД по ХМАО

В Нижневартовске перед судом предстанет 24-летний ранее не судимый местный житель. Он подозревается в сбыте поддельных денежных купюр, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Молодого человека задержали в феврале. По данным полиции, он реализовывал фальшивые деньги с января, получив поддельные банкноты от неизвестного лица по почте.

«Пятитысячными купюрами мужчина расплачивался в различных торговых и развлекательных точках города», - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские установили причастность подозреваемого к 7 фактам сбыта 9 фальшивок. До суда вартовчанин будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 99, комментариев: 0

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