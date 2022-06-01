Суд рассмотрит дело о фальшивых деньгах в Нижневартовске

В Нижневартовске перед судом предстанет 24-летний ранее не судимый местный житель. Он подозревается в сбыте поддельных денежных купюр, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Молодого человека задержали в феврале. По данным полиции, он реализовывал фальшивые деньги с января, получив поддельные банкноты от неизвестного лица по почте.

«Пятитысячными купюрами мужчина расплачивался в различных торговых и развлекательных точках города», - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские установили причастность подозреваемого к 7 фактам сбыта 9 фальшивок. До суда вартовчанин будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.