16+
Логотип Сиапресс
USD  63,0975   EUR  64,7170  

Новости

Больше новостей
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

Вартовчанин дважды попался на пьяном вождении и стал фигурантом уголовного дела

Два года колонии грозит вартовчанину за пьяное вождение

Вартовчанин дважды попался на пьяном вождении и стал фигурантом уголовного дела
pixabay.com

24-летний водитель из Нижневартовска повторно попался на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские возбудили против него уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным ведомства, молодого человека остановили на 215 км автодороги Сургут – Нижневартовск. Сотрудники полиции заметили, что от водителя исходит стойкий запах спиртного. От прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

«В ходе дальнейшей проверки установлено, что нарушитель ранее уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Тогда ему было назначено наказание в виде денежного штрафа с лишением права управления», - отметили в пресс-службе ведомства.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:22, просмотров: 71, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Старики и дети 1018
  2. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 831
  3. ​Югра вошла в топ федерального рейтинга по благосостоянию семей 710
  4. ​Молодой мужчина из Мегиона найден погибшим после недели поисков 445
  5. ​Спорт в Сургуте сегодня // Максим Трохимчук 397
  6. Доктор, у меня это. Эпилепсия 392
  7. Что делать, если на вас взяли кредит? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 298
  8. ​Чиновники оставили югорчанку без звания «Ветеран труда» 296
  9. В Сургутском районе наказали виновных за ошибки на баннере о войне 278
  10. Крещеного голубя заметили в сургутском парке // ФОТОФАКТ 256
  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4284
  2. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3209
  3. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3089
  4. Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 2888
  5. ​Стирание истории 2674
  6. Лужайки кончились 2434
  7. В Сургуте построят новый ж/д вокзал на месте старого 2369
  8. «Горсвет», «Комбинат школьного питания» и хлебозавод Сургута приватизируют 2000
  9. ​Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса 1977
  10. ​Сибпромстрой объявил о двукратном снижении производственного плана на 2022 год 1667
  1. Имя им — легион 9480
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8400
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5701
  4. ​Остановить вечный двигатель 5494
  5. ​Ледоход в Сургуте начался 4951
  6. ​Из адидаса в абибас 4777
  7. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4516
  8. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4284
  9. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3954
  10. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3631

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика