40 городских лагерей готовятся к открытию в Нижневартовске

В Нижневартовске в конце мая стартует летняя оздоровительная кампания для школьников. Всего планируется открыть 40 городских лагерей. Сейчас их проверяют на готовность к работе, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На данный момент рабочая группа городской межведомственной комиссии по организации отдыха оздоровления и занятости провела проверку 40 лагерей. Замечаний контролирующих органов нет, документы в порядке, все организации готовы принять детей», - сообщила представитель городского департамента образования Виктория Алексюк.

Уточняется, что основная часть лагерей с дневным пребыванием детей начнет работать 30 мая – 1 июня.