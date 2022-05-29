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В Нижневартовске появится первый спорткомплекс для маломобильных граждан

Первый детский памп-трек создадут в новом микрорайоне Нижневартовска

В Нижневартовске появится первый спорткомплекс для маломобильных граждан
https://vk.com/ofnv86

В Нижневартовске на улице Героев Самотлора, 22 построят первый спорткомплекс для маломобильных граждан. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Рядом с хоккейным кортом будет создан первый в Нижневартовске спорткомплекс, ориентированный на маломобильные категории населения, в том числе для людей с инвалидностью. Таким образом, мы создаем доступную среду для занятий спортом для всех категорий населения. Когда приступили к реализации этого проекта, приняли решение сделать и зону для самых маленьких наших жителей. Такого в городе еще не было», – отметила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

Также продолжаются работы по созданию первого детского памп-трека, который будет предназначен для катания на самокатах, велосипедах, роликах и скейтбордах. Трасса станет частью большого проекта, который реализуют в новых микрорайонах города в этом году.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 104, комментариев: 0

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