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В Нижневартовске дали старт «Неделе детства»

Скульптуру матери открыли в Нижневартовске

В Нижневартовске дали старт «Неделе детства»
"Официальный Нижневартовск" / vk.com

В Нижневартовске в сквере Матери, расположенном на пересечении улиц Омская и Мусы Джалиля, открыли одноименную скульптуру. Это мероприятие дало старт «Неделе детства», в рамках которой в разных частях города будут проходить праздники.

Скульптура матери представляет собой женщину на прогулку с детьми. Одной рукой она держит маленького сына, а другую протягивает к дочери.

Высота фигуры - 192 см, скульптура выполнена из пластика (эпоксидной смолы со стеклопластиком) и окрашена «под бронзу» с использованием в краске бронзовой пудры.

«Сквер получился по-настоящему народным. Его благоустройство - идея и воплощение предпринимателей. Из бюджета города на оформление этой зоны финансирование не выделялось. Все расходы по закупке материалов и благоустройству территории взяли на себя более десяти нижневартовских предприятия», - сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 91, комментариев: 0

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