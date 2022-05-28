Вартовчанину грозит лишение свободы из-за рыбалки во время нереста

Рыбак из Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела. Мужчину на моторной лодке задержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы. Он рыбачил, несмотря на запрет: в Нижневартовске продолжается период нереста, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО

«В ходе беседы с правоохранителями 36-летний ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина пояснил, что рыбачит, хотя и знает о запрете на вылов рыбы в период нереста. В лодке полицейские обнаружили несколько удочек и садок с уловом из 8 особей налима, чебака и стерляди», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Полицейские изъяли резиновую лодку, рыболовные снасти и 8 рыб. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста. Максимальное наказание по ней – 2 года лишения свободы.

В полиции ХМАО напомнили, что до 31 мая в реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами, а также до 30 июня - в реке Конда от устья до Кондинского сора и в Кондинском соре Кондинского и Ханты-Мансийского районов действует запрет на любительское рыболовство всеми орудиями добычи, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного человека вне мест нереста.