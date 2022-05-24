На дачном участке в Нижневартовске нашли патроны и взрывные устройства

Житель Нижневартовска в ходе земельных работ обнаружил на своей даче пакет со взрывными устройствами. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и изъяли 367 патронов различного калибра, четыре гранаты и столько же – запала к гранатам.

«В дежурную часть ОП-1 УМВД России по г. Нижневартовску поступило обращение 44-летнего жителя города. Мужчина в ходе земельных работ на даче в одном из СОНТов обнаружил пакет с предметами, внешне похожими на взрывные устройства. Данный участок заявитель приобрел более 15 лет назад по объявлению», – сообщили в пресс-службе окружной полиции.

Изъятые патроны из-за значительной коррозии непригодны к стрельбе. Обнаруженные гранаты подходят для производства взрыва при наличии средств взрывания.

По данному факту полицейскими Нижневартовска проводится проверка. Находка будет обезврежена сотрудниками Росгвардии.