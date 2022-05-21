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​Вартовского насильника вернут в колонию

Югорчанина, который приставал к маленьким девочкам, осудили

​Вартовского насильника вернут в колонию
Фото: pixabay.com

Более 16 лет проведет за решеткой насильник из Нижневартовского района: накануне городской суд признал виновным 54-летнего мужчину, который в декабре 2020 года попался на том, что приставал к двум 11-летним девочкам. К счастью, дело тогда ограничилось только домогательствами — физически дети не пострадали; зато пострадал взрослый вартовчанин, которого все тот же буян избил осенью того же года, заподозрив в краже бутылки водки. Во время процесса избиения он, кстати, размахивал топором, угрожая убийством.

В январе 2021-го злоумышленника задержали в Тюмени, где он пытался спрятаться. Следствие быстро установило, что тюрьма ему как дом родной: до инцидентов в Нижневартовске он 25 лет провел в местах не столь отдаленных. Теперь он отправится обратно в колонию особого режима на 16,5 года — таков приговор суда.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 67, комментариев: 0

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