Доктора спасли жизнь вартовчанки, которая выпала из окна четвертого этажа

В Нижневартовске врачи спасли жизнь девушки, которые выпала из окна четвертого этажа. Пациентка попала в больницу с тяжелыми травмами: переломы таза, поясничного позвонка, правых ребер, второго шейного позвонка и левой берцовой кости, осложненный пневмоторакс. Доктора буквально собирали горожанку по частям.

«Травматологической бригадой, в первую очередь, была выполнена стабилизирующая операция на переломах костей таза аппаратом внешней фиксации, что в дальнейшем позволило врачам-нейрохирургам провести высокотехнологичную операцию по транспедикулярной фиксации поясничного позвонка. После первых операций пострадавшую оставили в отделении анестезиологии-реанимации до улучшения состояния», – рассказали в депздраве Югры.

Благодаря обезболиванию и инфузионной терапии удалось добиться стойкой положительной динамики и перевести горожанку в нейрохирургическое отделение для дальнейшего лечения. Травматолог выполнил пациентке остеосинтез костей голени, переломы ребер и второго шейного позвонка зафиксированы консервативным методом.

«Девушке предстоит долгое лечение и реабилитация из-за тяжести переломов, но угроза жизни миновала», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Виктор Колотов.