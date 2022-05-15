Желающий заработать на наркоторговле вартовчанин ответит в суде

Житель Нижневартовска пойдет под суд за попытку продажи наркотиков. По версии следствия, с июля по ноябрь прошлого года мужчина вступил в преступный сговор, чтобы продавать запрещенку. Получив партию различных наркотических средств общей массой более 49 грамм, он намеревался их сбыть путем осуществления «закладок» в тайники, однако горожанина успели остановить сотрудники полиции.

«В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре Югры.