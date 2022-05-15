Мэрия Нижневартовска объяснила, из-за чего образовалась яма у жилого дома

Жители Нижневартовска распространяют в соцсетях фейк о водах, которые рвутся из-под земли наружу на территории квартала «Б». Ложная информация также дополняется фотографиями, на которых зафиксирован обвал земли у жилого дома. Власти города пояснили, что причиной инцидента стала обычная просадка грунта.

«На данной территории расположены многоэтажные жилые дома, а также земельные участки под перспективную жилую застройку, общественно деловую и основную парковую зону. Инженерно-геологические изыскания данной территории показали отсутствие подземных рек на данной территории», – сообщил заместитель начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев.

В департаменте ЖКХ отметили, что просадка случилась в месте ввода тепловых сетей в МКД и на данный момент причины произошедшего выясняются. Представители УК, в свою очередь, оградили яму лентой.