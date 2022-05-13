Свыше 10 тысяч молодых деревьев и кустарников высадят в Нижневартовске

В Нижневартовске в 2022 году планируется высадить 10,7 тыс. саженцев деревьев и кустарников. Около трех тысяч будут высажены весной, остальные – в осенний период, сообщили в пресс-службе администрации города.

Первая высадка деревьев запланирована на 14 мая. Береза пушистая, ель сибирская, калина, дёрен белый, ива гибридная, рябина украсят два пустыря: территорию по улице Героев Самотлора (в створе улиц Мира и Профсоюзной) и спортивную площадку по улице Героев Самотлора (вблизи дома №22), уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что 250-летний кедр из югорского природного парка «Самаровский чугас» поборется за звание главного дерева России. В конкурентах у кедра - 60 деревьев из разных регионов России.