Жительницу Нижневартовска признали виновной в дискредитации ВС РФ

Сотрудники югорской полиции в ходе мониторинга соцсетей выявили очередное сообщение, дискредитирующее, по их оценке, Вооруженные силы РФ. Полицейские установили автора комментария - им оказалась 24-летняя жительница Нижневартовска.

В отношении девушки составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Суд, рассмотрев материалы полиции, признал вартовчанку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.