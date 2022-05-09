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​За день до 9 мая ушла из жизни ветеран Мария Халаджан из Нижневартовска

Накануне Дня Победы умерла ветеран из Нижневартовска

​За день до 9 мая ушла из жизни ветеран Мария Халаджан из Нижневартовска
Фото t.me/dmitry_koshchenko

За день до 9 мая ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Мария Халаджан. Об этом рассказал в своих социальных сетях мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «Во время войны она работала на заводе по производству боевых снарядов, в мирное время трудилась в Ростовской области и Нижневартовске. Выражаю соболезнования родным и близким Марии Николаевны, разделяю их горе», – написал глава столицы Самотлора.


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09 мая в 10:05, просмотров: 1418, комментариев: 0

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