Накануне Дня Победы умерла ветеран из Нижневартовска

За день до 9 мая ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Мария Халаджан. Об этом рассказал в своих социальных сетях мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «Во время войны она работала на заводе по производству боевых снарядов, в мирное время трудилась в Ростовской области и Нижневартовске. Выражаю соболезнования родным и близким Марии Николаевны, разделяю их горе», – написал глава столицы Самотлора.