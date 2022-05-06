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«КрасАвиа» возобновит полеты из Красноярска в Нижневартовск

«КрасАвиа» запланировала два рейса в неделю из Красноярска в Нижневартовск

«КрасАвиа» возобновит полеты из Красноярска в Нижневартовск
pixabay.com

Авиакомпания «КрасАвиа» возобновит с 1 июня полеты из Красноярска в Нижневартовск. Перевозчик получил финансовую поддержку из бюджета Красноярского края на выполнение рейсов по данному маршруту, пишет со ссылкой на Росавиацию телеграм-канал «Нижневартовск официально».

«Согласно опубликованной информации, перевозчик будет выполнять два рейса в неделю: по средам и субботам. В пути пассажиры проведут около 2 часов 50 минут», - говорится в сообщении.

Пока рейсы стоят в расписании до сентября 2022 года. Если направление будет пользоваться спросом, то рейсы продлят, уточнили в пресс-службе перевозчика.

Ранее сообщалось, что летать по данному направлению будут также самолеты авиакомпании Utair.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 122, комментариев: 0

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