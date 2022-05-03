Югорчанин стал фигурантом уголовного дела за хранение пороха

32-летний житель Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела за хранение пороха. Порох в его квартире обнаружила полицейская собака. При осмотре места жительства пес указал на тумбу, из которой полицейские достали полимерный пакет с веществом оливкового цвета. Экспертиза показала, что в пакете находится порох общей массой более 260 граммов, пригодный для производства выстрелов.

Ранее югорчанин уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.