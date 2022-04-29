Выплаты от 3 тысяч до 50 тысяч рублей получат 159 ветеранов ВОВ в Нижневартовске

159 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Нижневартовске, получат к 9 мая выплаты. Размер выплат составит от 3 тысяч до 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации. Всего на выплаты будет потрачено 1 млн 214 тыс. рублей.

Выплаты в размере 50 тыс. рублей предусмотрены для 10 человек (инвалидов и участников ВОВ, лиц, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»). Аналогичную выплату получит один ветеран, достигший возраста 100 лет. По 25 тыс. рублей выплатят 10 бывшим узникам фашистских концлагерей. Выплата в размере 3 тыс. рублей предусмотрена для 138 тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ.

«Денежные средства будут перечислены в кредитные организации на лицевые счета граждан с 29.04.2022 до 06.05.2022», - уточнили в пресс-службе мэрии Нижневартовска.