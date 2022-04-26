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​В Нижневартовске осудят машиниста экскаватора за причинение серьезной травмы рабочему

Машинист экскаватор, травмировавший рабочего, предстанет перед судом в ХМАО

​В Нижневартовске осудят машиниста экскаватора за причинение серьезной травмы рабочему
СУ СКР по ХМАО

В Нижневартовске перед судом предстанет 63-летний машинист экскаватора ООО «ГазСтройМонтаж». Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Трагический инцидент произошел 24 января 2020 года на территории производственной базы в Нижневартовске. «Обвиняемый запустил двигатель экскаватора и привел в движение его башню и ковш, не убедившись в отсутствии людей в опасной зоне работы экскаватора. В результате поворота ковш ударил по находящемуся рядом прицепу, который наехал на работника предприятия, сдавив ему ноги», — сообщили подробности в пресс-службе окружной прокуратуры. В результате 62-летний (на тот момент) мужчина остался без ноги.

Обвиняемый вину признал и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 74, комментариев: 0

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