Генеральную уборку с участием горожан проведут в Нижневартовске

В Нижневартовске начинается генеральная уборка, сообщает пресс-служба администрации города. Сотрудники коммунальных предприятий после зимы наводят порядок на газонах, тротуарах, автомобильных дорогах и во дворах микрорайонов.

На этой неделе работники приступают к установке на улицах города лавочек и урн – всего заготовлено по 605 элементов благоустройства. Также будут помыты и покрашены 158 остановочных павильонов.

«В дальнейшем предстоит обновить краску ограждений, установленных вдоль дорог, почистить бордюрный камень, нанести разметку на магистрали и обновить краску на пешеходных переходах», - рассказали о планах в мэрии.

Кроме того, 22 апреля в Нижневартовске стартует акция «Чистый город». Принять участие в ней могут все желающие горожане, общественные организации, предприятия, учреждения всех форм собственности. Субботники запланированы на 22 и 29 апреля, а также на 6 и 7 мая.