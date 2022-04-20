Власти Нижневартовска заявили, что в городе нет дефицита продовольствия

В Нижневартовске нет дефицита продовольствия: к такому выводу пришли городские власти во время заседания муниципального оперативного штаба. Необходимые запасы товаров первой необходимости в торговой сети города обеспечены в достаточном количестве.

«Дефицита продовольственных товаров нет. Поставки продолжаются без перебоев. Отмечаем снижение спроса населения на сахар, он имеется в наличии на полках магазинов. Горожане продолжают обращаться на телефон горячей линии 27-25-00 по поводу высоких цен и отсутствия отдельных видов товаров, но количество звонков сократилось в два раза – менее 10 звонков в день», – прокомментировала заместитель главы города по экономике и финансам Ирины Мурашко.

Кроме того, среди вартовчан снижается спрос на иностранные лекарства, однако в аптеках создан необходимый минимальный запас, перебоев в поставках нет. Случаи отсутствия некоторых лекарственных средств в аптеках являются единичными.

Напомним, что ранее глава окружного департамента экономического развития Роман Генкель заявил, что за неделю в Югре цены на продукты выросли не более, чем на 5%, а некоторые продовольственные товары даже подешевели.