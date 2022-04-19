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Вартовчан освободили от доплаты при переселении из аварийного жилья

Власти Нижневартовска пообещали переселить горожан из аварийного жилья без доплат

Вартовчан освободили от доплаты при переселении из аварийного жилья
pixabay.com

В Нижневартовске утвердили новую меру социальной поддержки горожан, переезжающих из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры. Льгота предусмотрена для определенных категорий граждан, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Согласно закону, при переселении из аварийного жилья собственники обязаны доплачивать за новое помещение, если оно оказывается дороже прежнего. Но такая возможность есть не у всех, на что жаловались жители Нижневартовска.

«Мы нашли возможность оказать социальную поддержку таким гражданам, которые относятся к ряду категорий, среди которых многодетные семьи, инвалиды, несовершеннолетние, недееспособные граждане, пенсионеры по старости, которые прожили не менее 10 лет в Нижневартовске», - сообщил мэр города Дмитрий Кощенко на встрече с журналистами.

В конце марта данное решение одобрила и приняла гордума.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 157, комментариев: 0

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