Житель Югры был задержан за хранение мефедрона

В Покачах поймали местного жителя с мефедроном. Ранее мужчина судим не был, хранил наркотики для личного использования, а закладку подобрал в районе одного из СОНТов города.

«В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Фигуранту избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в пресс-службе МО МВД «Нижневартовский».

Если вы располагаете информацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих наркотики, сообщите об этом по телефонам дежурной части МОМВД России «Нижневартовский» 8 (3466) 495-702, 49-56-02, а также по телефонам 102, 112 (круглосуточно).