Проекты Югры получили 32 млн рублей на конкурсе «Лучшая муниципальная практика — 2026»

Три проекта из Югры вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика — 2026» и получат в общей сложности 32 млн рублей. Об итогах конкурса сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. Первое место в номинации, посвященной градостроительной политике, благоустройству и развитию ЖКХ, занял проект «Три стихии Арктики: память, детство, традиция» из сельского поселения Сосновка Белоярского района. Территория получит премию в размере 20 млн рублей.

Еще две награды завоевало сельское поселение Солнечный Сургутского района. Проект благоустройства общественной территории деревни Сайгатина с использованием цифровых технологий и платформенных решений занял третье место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий (“умный город”)». Размер премии составит 7 млн рублей.

Проект «Совершенствование механизмов развития территории» из Солнечного получил четвертое место в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования». На его дальнейшую реализацию направят 5 млн рублей.

Всего победителями конкурса стали 49 муниципалитетов из 33 регионов России. Значительную часть награжденных составили небольшие города и сельские поселения. Общий призовой фонд достиг 1 млрд рублей.

Конкурс проводился по пяти направлениям: развитие ЖКХ и градостроительная политика, эффективность управления территориями, повышение узнаваемости муниципалитетов, укрепление межнационального мира и внедрение цифровых технологий в городском хозяйстве.

Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что конкурс должен побуждать руководителей муниципалитетов и жителей активнее участвовать в развитии своих территорий, использовать успешный опыт других регионов и искать более эффективные способы решения местных проблем.

За все время проведения конкурса заявки подали 9,7 тысячи городов и сел, около 400 муниципальных образований вошли в число призеров.

Ранее siapress.ru рассказывал об итогах регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика». Тогда Сосновка победила среди сельских поселений с проектом благоустройства аутентичных общественных пространств, а Солнечный представил инициативы по реконструкции памятника, комплексному развитию территории и укреплению межнационального согласия.