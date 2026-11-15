Продажи аптечных средств от похмелья в России достигли максимального уровня за последние пять лет. За январь-сентябрь 2026 года покупатели приобрели 1,84 млн упаковок таких препаратов и биологически активных добавок, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование DSM Group.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года продажи выросли примерно на 4,5%. Тогда российские аптеки реализовали 1,76 млн упаковок продукции категории «Похмелье». Основной вклад в увеличение показателя внесли биологически активные добавки. За девять месяцев 2026 года россияне купили 1,35 млн упаковок БАДов этой категории — на 6,3% больше, чем годом ранее.

На лекарственные препараты пришлось еще 495,3 тысячи упаковок. Аналитики отмечают, что этот сегмент аптечного рынка продолжает восстанавливаться после резкого спада 2023 года. Тогда продажи лекарств от похмелья сократились с 1,05 млн до 354 тысяч упаковок. Таким образом, более 73% всех проданных за девять месяцев средств этой категории составили БАДы, а лекарственные препараты заняли около 27% рынка.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что за первые пять месяцев 2026 года расходы клиентов одного из крупнейших российских банков на лекарства превысили 74 млрд рублей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.