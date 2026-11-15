С 1 января 2027 года минимальные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в Югре вырастут почти на 14%. Новые ставки утвердил окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики, сообщает Faktologia.com. Приказ подписал исполняющий обязанности директора департамента Александр Барышев. В зависимости от категории дома увеличение составит от 13,77 до 13,81% по сравнению с расценками 2026 года.

В деревянных многоквартирных домах минимальный взнос вырастет с 13,22 до 15,04 рубля за квадратный метр. Для панельных домов без лифта, а также зданий, где лифты установлены только в отдельных подъездах, ставка увеличится с 18,68 до 21,26 рубля.

Жители панельных домов с лифтами будут платить 24,40 рубля за квадратный метр вместо нынешних 21,44 рубля. В других домах без лифта взнос поднимется с 16,61 до 18,90 рубля, а в зданиях с лифтом — с 19,11 до 21,75 рубля. Для собственника двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра в панельном доме с лифтом ежемесячный платеж увеличится с 1 157,76 до 1 317,60 рубля. Разница составит 159,84 рубля в месяц, или около 1,9 тысячи рублей за год.

Новые расценки оказались выше тех, которые власти округа утвердили годом ранее. По прежнему плану ставка для деревянных домов должна была вырасти до 14,42 рубля за квадратный метр, для панельных зданий без лифта — до 20,38 рубля, а для панельных домов с лифтами — до 23,39 рубля. Для остальных домов без лифта ранее предполагался взнос в размере 18,12 рубля за квадратный метр, с лифтом — 20,85 рубля. Новый приказ отменил эти показатели и установил более высокие ставки.

В Югорском фонде капитального ремонта повышение назвали плановым и связали его с подорожанием строительных материалов, оборудования и услуг подрядчиков. При этом индексация почти на 14% более чем втрое превышает прогнозируемую правительством Югры инфляцию: в проекте социально-экономического развития региона на 2027-2029 годы она заложена на уровне 4% ежегодно.

Повышенные темпы индексации планируется сохранить на протяжении ближайших трех лет.

Ранее СИА-ПРЕСС рассказывал, что в октябре 2026 года в Югре уже выросли тарифы на коммунальные услуги. Увеличение платежей совпало с началом отопительного сезона, поэтому итоговые суммы в квитанциях некоторых жителей изменились сразу по нескольким статьям расходов.